Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanı Özeren'den tepki çeken sözler

ANTALYA Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Türkiye günlerdir yanarken evlerinden olan vatandaşlara yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

ANTALYA Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, skandal açıklamalarda bulundu.

Özeren, evi yanan vatandaşlara TOKİ tarafından evler yapılacağını söylerken, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" ifadelerini kullandı.