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Antalya Finike'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Türkiye son yılların en acı olayıyla sarsıldı. İdlib'de Esed güçleri, Rusların hava desteğiyle bölgedeki TSK unsurları hedef aldı. Şehit haberlerine ilişkin son dakika açıklamayı Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı. İlk açıklamada 9 olan şehit sayısı hızla arttı ve 33'e yükseldi. Çok sayıda askerimiz de yaralı.

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

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