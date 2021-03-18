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Antalya fenomeni 'Zavadanak Bekir' kokoreççi oldu: Köfteyi ye eve git yatır ol

Antalya fenomeni 'Zavadanak Bekir' kokoreççi oldu: Köfteyi ye eve git yatır ol

ANTALYA'da 'Zavadanak Bekir' kokoreç işine başladı. Aracının üzerini kendi görselleriyle kaplatan Varol'un sloganı 'köfteyi ye evde yatır ol' oldu.

Antalya fenomeni 'Zavadanak Bekir' kokoreççi oldu: Köfteyi ye eve git yatır ol

Manavgat’ta karıştığı kazanın ardından “zavadanak“ repliği ile hafızalarda yer edinen Bekir Varol(43) demircilik mesleğini bırakıp aldığı midibüs ile kokoreççilik yapmaya karar verdi.

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Antalya fenomeni 'Zavadanak Bekir' kokoreççi oldu: Köfteyi ye eve git yatır ol

Kaplama milyonerden: Trafikten çekili bir midibüs alan Varol’un, aracının dışının kaplama işini ise Antalya’da yaşayan şans oyunları milyoneri Murat Tokmak yaptı.

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Antalya fenomeni 'Zavadanak Bekir' kokoreççi oldu: Köfteyi ye eve git yatır ol

 Aracın dışı kokoreç, köfte ve Bekir Varol’un görselleriyle kaplandı. Midibüsünün önüne geçen Varol, “Zavadanakın yanına herkes zavadak kokoreç yemeye gelecek, kokoreçi yiyende zavadanak evde yatır olacak” dedi.

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Antalya fenomeni 'Zavadanak Bekir' kokoreççi oldu: Köfteyi ye eve git yatır ol

Varol’u karşısından gören bazı gençler ise öz çekim yapmayı ihmal etmedi.

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