Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk nikahı kıyıp eşiyle yatmış
ELMALI ilçesi Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşk skandalında yeni perde. Nikahını kıydığı Ahmet Tilki'yi makam şoförü yapan Başkan Öztürk, Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşadı. İddialar için Sümeyra Tilki ve Başkan Halil Öztürk "yalan" dedi.
Elmalı’yı çalkalayan skandal iddia, 38 yaşındaki Ahmet Tilki’nin noter yoluyla belediyeye gönderdiği ihtarnameyle gün yüzüne çıktı. İhtarnamenin detayında 31 yaşındaki eşi Sümeyra Tilki ile Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün cep telefonu aracılığı ile yaptığı yazışmaları tesadüfen gördüğünü öne süren Ahmet Tilki, şu iddialarda bulundu:
“10 Nisan 2019’da eşim Sümeyra ile evlendik. Nikâhımızı Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kıydı. 28 Ağustos 2019’da da beni makam şoförü olarak işe aldı.
Bu görevim devam ederken, eşim Sümeyra’nın telefonunda tesadüfen Başkan Halil Öztürk ile uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu gördüm. Başkan Öztürk’ün eşime gönderdiği konumda buluştuklarını, belirlenen adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettim.
Çalıştığım kurumun en üst amiri olan ve benim doğrudan kendisine bağlı olduğum kişinin eşimin telefonuna gönderdiği uygunsuz ve ahlaka aykırı yazılar nedeniyle sözleşmemi fesih ediyorum.” Tilki ihtarnamenin görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşınca skandal iddia ortaya çıktı.