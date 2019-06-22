Antalya Akseki'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya Akseki'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazasında 25 kişi yaralandı.

Antalya Akseki'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - Sayfa 1

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Antalya Akseki'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - Sayfa 2

Antalya'dan Konya yönüne seyreden Metro Turizme ait 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsünün yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiği kazada, 25 kişinin yaralandı.

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Antalya Akseki'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - Sayfa 3

Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı. 

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Antalya Akseki'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - Sayfa 4

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. 

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