Annesinin hayalini gerçekleştirdi gurur kaynağı oldu: Hatice Yüzbaşı Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu

Ailesinin büyük desteğiyle Deniz Harp Okulunu kazandığını belirten Yeşiltaş, "Küçüklüğümden beri ben annemin ağzından, başka bir meslek duymadım. Annem, 'Asker olacaksın, vatan, millet için çalışacaksın.' dedi. Ben de bu yolda eğitimime ve görevime başladım." diye konuştu.