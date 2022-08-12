Annesinin hayalini gerçekleştirdi gurur kaynağı oldu: Hatice Yüzbaşı Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu
"Asker olacaksın, vatan ve millet için çalışacaksın" diyen annesinin hayalini gerçekleştiren helikopter pilotu Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş TSK'nın emrinde. Ailesinin yönlendirmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ferdi olmayı tercih eden Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu olmanın gururuyla görevini yerine getiriyor.
Ispartalı bir ailenin tek çocuğu olan Yeşiltaş, Deniz Harp Okulundan 2011 yılında mezun olmasının ardından Donanma Komutanlığının gözde gemilerinden TCG Gelibolu'da silah elektronik subaylığı ve atış kontrol subaylığı görevlerinde bulundu.
Daha sonra 2014'te pilotluk eğitimi için başvurduğu sınavları ve mülakatları başarıyla geçen Yeşiltaş, 8 yıldır Deniz Hava Komutanlığının Seahawk tipi helikopter kullanan tek kadın pilotu olarak vatan sevgisiyle görevini ifa ediyor.
351. Deniz Helikopter Filo Komutanlığında görevli 34 yaşındaki Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş, AA muhabirine, ailesinin küçüklüğünden beri asker olmasını istediğini belirterek bu sayede küçük yaşlarda mesleğe ilgi duymaya başladığını anlattı.
Ailesinin büyük desteğiyle Deniz Harp Okulunu kazandığını belirten Yeşiltaş, "Küçüklüğümden beri ben annemin ağzından, başka bir meslek duymadım. Annem, 'Asker olacaksın, vatan, millet için çalışacaksın.' dedi. Ben de bu yolda eğitimime ve görevime başladım." diye konuştu.