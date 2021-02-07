'Annesinin duymasını hiç istemiyordu' deyip Hüner Coşkuner'in yakın arkadaşı anlattı
Kansere yenik düşen Hüner Coşkuner'in yakın arkadaşı Gül Erda, bilinmeyenleri anlattı. Erda, Coşkuner'le son konuşmasını, yaşadıklarını, planlarıyla ilgili söyledikleri olay oldu.
Türk Sanat Müziği assolistlerinden Hüner Coşkuner, 57 yaşındaki ani ölümüyle sanat camiasını yasa boğuldu. 2020 yılında aldığı kötü haber sonrası kanser ile mücadele eden Coşkuner, 4 Şubat'ta hayat mücadelesini kaybetmişti.
Kemik iliği kanseri teşhisi konulan usta sanatçı Hüner Coşkuner, nefes darlığı sonrası durumunun ağırlaşması sonucu son nefesini vermişti. Hüner Coşkuner'in yakın arkadaşı sanatçı Gül Erda magazinsortie'ye konuştu. Erda, arkadaşının hastalık dönemiyle ilgili bilinmeyenleri şu sözlerle anlattı:
Kardeşten öte: "Çok samimi arkadaşımdı son güne kadar konuştuk. İllâ ki kan bağı olması gerekmiyor kardeş olmak için; biz kardeşten öte bir arkadaştık."
Telefonu kapayacağım: "1 hafta önce yoğun bakıma girmeden önce telefon açtı, 'Ciğerlerim su toplamış, yoğun bakıma giriyorum' dedi. Biraz zor nefes alıyordu, 'ne oldu Hüner?' dedim. 'Telefonu kapayacağım, merak etmeyesin diye seni aradım' dedi."