Annesinin cesediyle 3 yıl yaşadı! Çocuğuna travma yaşattı
ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan bir kadın, iki odalı apartman dairesinde üç yıl annesinin cesediyle yaşadı. Polis, 47 yaşındaki kadını tutukladı.
Teksas Eyalet polisinin yaptığı açıklamaya göre, annesi ile birlikte yaşayan 47 yaşındaki kadın 3 sene boyunca annesinin cesediyle beraber yaşadı. Adı açıklanmayan kadının annesi, 2016 yılında düşerek hafif yaralandı. Hayati tehlikesi olmamasına rağmen, kızı ve torunundan yardım alamayan 71 yaşındaki kadın birkaç gün içinde hayatını kaybetti.
Kadının cesedi odalardan birinde tutulurken anne ve kızı diğer odada yaşamlarını sürdürdü. Polise ise haber verilmedi. Torunun büyükannesinin cesediyle aynı evde yaşadığı sırada 15 yaşından küçük olduğu için anneye "çocuğa travma yaşatmak" suçundan dava açıldı.
Kadının suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis ve 10 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.
Çocuğun şimdi bir akrabasının yanına yerleştirildiği belirtiliyor. Polise göre büyükannenin çevresinden saygı gören bir kadındı ve 35 yıl boyunca bir okulda sekreter olarak çalışıyordu.