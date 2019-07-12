Annesinin cesediyle 3 yıl yaşadı! Çocuğuna travma yaşattı

Teksas Eyalet polisinin yaptığı açıklamaya göre, annesi ile birlikte yaşayan 47 yaşındaki kadın 3 sene boyunca annesinin cesediyle beraber yaşadı. Adı açıklanmayan kadının annesi, 2016 yılında düşerek hafif yaralandı. Hayati tehlikesi olmamasına rağmen, kızı ve torunundan yardım alamayan 71 yaşındaki kadın birkaç gün içinde hayatını kaybetti.