Annesinin 40 değil 7 si dolmadan Deniz Akkaya,'nın cesur pozlarına tepki yqğdı
Annesini daha yeni kaybeden Deniz Akkaya, cesur pozlarıyla takipçilerinin tepkisini topladı.
Anneler gününde annesi Dinemyis Akkaya'yı kaybeden Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çekti.
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Ünlü manken Deniz Akkaya, annesini kaybettikten sonra yeniden gündeme geldi.
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700 bin takipçinin bulunduğu Instagram hesabından evinin bahçesinde çekindiği 2 pozu yayınlayan Akkaya, takipçilerinden tepki çekti.
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Gelen tepkilerin sebebi ise Akkaya'nın annesinin ölümü üzerine cesur denilebilecek pozlar paylaşmasıydı.
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