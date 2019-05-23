Annesinin 40 değil 7 si dolmadan Deniz Akkaya,'nın cesur pozlarına tepki yağdı

Annesinin 40 değil 7 si dolmadan Deniz Akkaya,'nın cesur pozlarına tepki yağdı

Annesini  daha yeni kaybeden Deniz Akkaya, cesur pozlarıyla takipçilerinin tepkisini topladı.

Annesinin 40 değil 7 si dolmadan Deniz Akkaya,'nın cesur pozlarına tepki yağdı - Sayfa 1

Anneler gününde annesi Dinemyis Akkaya'yı kaybeden Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çekti.

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Annesinin 40 değil 7 si dolmadan Deniz Akkaya,'nın cesur pozlarına tepki yağdı - Sayfa 2

Ünlü manken Deniz Akkaya, annesini kaybettikten sonra yeniden gündeme geldi. 

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Annesinin 40 değil 7 si dolmadan Deniz Akkaya,'nın cesur pozlarına tepki yağdı - Sayfa 3

700 bin takipçinin bulunduğu Instagram hesabından evinin bahçesinde çekindiği 2 pozu yayınlayan Akkaya, takipçilerinden tepki çekti.

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Annesinin 40 değil 7 si dolmadan Deniz Akkaya,'nın cesur pozlarına tepki yağdı - Sayfa 4

Gelen tepkilerin sebebi ise Akkaya'nın annesinin ölümü üzerine cesur denilebilecek pozlar paylaşmasıydı.

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