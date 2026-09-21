Annesini öldürüp kuzenini yaraladı! 16 yaşındaki zanlı gözaltına alındı
Sakarya'dan son gelen haber korkunç... Sapanca ilçesinde silahla annesini öldüren, kuzenini ise yaralayan 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Pınar Erden Güneş
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Gazipaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde B.İ. (16) ile annesi İ.İ. (34) ve kuzeni H.T. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ, tabancayla annesi ve kuzenine ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan anne İ.İ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı H.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerince yakalanan zanlı B.İ'nin savcılık işlemleri sürüyor.