Annesini öldürüp kuzenini yaraladı! 16 yaşındaki zanlı gözaltına alındı

Gazipaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde B.İ. (16) ile annesi İ.İ. (34) ve kuzeni H.T. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ, tabancayla annesi ve kuzenine ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan anne İ.İ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı H.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı B.İ'nin savcılık işlemleri sürüyor.