Annesini öldürmüştü! Antalya'daki vahşetin nedeni belli oldu

İfade alma işlemi tamamlanan Berk Karan, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Polise verdiği ifadesinde annesiyle sürekli fikir ayrılığı yaşadıklarını anlatan Karan, Antalya'ya alışamadığını, İstanbul'a taşınmayı teklif ettiği annesinin olumsuz yanıtı üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurup, öldürdüğünü söyledi. Karan, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.