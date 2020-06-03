Annesini merdivenden itip dövdü! Genç kızın videosuna tepki yağdı

Bir mağazada çekilen görüntülerdeki anne ile kızının kimliği açıklanmadı. Sosyal medyadaki iddiaya göre genç kız annesini 'istediği ayakkabıyı almadığı' için hırpaladı.

Merdivenlerden düşen anne 'bacağım bacağım' diye ağlarken, onu merdivenlerden iten kız ise çıldırmış bir şekilde ona şöyle bağırıyordu:

-"Çıksana çık yukarıya... Anlamıyor musun? Sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim anlamıyor musun? Anlamıyor musun ya..."

Kızın düşen annesinin yardımını gitmek yerine onu azarlaması mağaza personeli ile diğer müşterileri çileden çıkarttı.

Kız mağazaya gelip video için ağladı

Olaya tanık olan ve bunu kayda alan Gülay Çobanoğlu isimli bir kişi oldu. Videoyu sosyal medyada paylaşan Çobanoğlu, anne ile kızının mağazaya gelip kendilerinden özür dilediğini söyledi. Annenin 'görüntülerin kaldırılması için ricada' bulunduğunu söyleyen Gülay Çobanoğlu şu açıklamayı yayınladı:

