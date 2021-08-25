Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den cenazede acı haykırış
Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı... Ün'ün haykırışları cenazeye katılanları da kahretti.
Oyuncu Emine Ün'ün koronavirüs tedavisi gören annesi Müzeyyen Bolverdi hayatını kaybetti. Bolverdi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan başarılı oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.
Emine Ün'ün annesi Müzeyyen Bolverdi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emine Ün'ün cenazedeki haykırışları herkesi ağlattı.
Cenazeye Emine Ün’ün kızı Duru Kınay, eski eşi Emre Kınay ve oyuncu Ayşe Tolga katıldı.
Emine Ün, dün sabah yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği duyurdu.