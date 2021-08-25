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Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den cenazede acı haykırış

Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den cenazede acı haykırış

Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı... Ün'ün haykırışları cenazeye katılanları da kahretti.

Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den cenazede acı haykırış

Oyuncu Emine Ün'ün koronavirüs tedavisi gören annesi Müzeyyen Bolverdi hayatını kaybetti. Bolverdi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan başarılı oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.

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Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den cenazede acı haykırış

Emine Ün'ün annesi Müzeyyen Bolverdi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emine Ün'ün cenazedeki haykırışları herkesi ağlattı.

İŞTE O CENAZEDEN KAHREDEN ANLAR

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Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den cenazede acı haykırış

Cenazeye Emine Ün’ün kızı Duru Kınay, eski eşi Emre Kınay ve  oyuncu Ayşe Tolga katıldı.

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Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den cenazede acı haykırış

Emine Ün, dün sabah yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği duyurdu. 

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