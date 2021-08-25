BIST 1.458
DOLAR 8,39
EURO 9,87
ALTIN 482,48

Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı...

Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı...

Annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu Emine Ün, kendisine başsağlığı dileyen şarkıcı Alişan'a "Ah nasıl bir acı yaşıyoruz" diye cevap verdi. Öte yandan, Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Ün'ün haykırışları cenazeye katılanları da kahretti.

Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı...

Oyuncu Emine Ün'ün koronavirüs tedavisi gören annesi Müzeyyen Bolverdi hayatını kaybetti. Bolverdi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan başarılı oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.

116
Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı...

Geçtiğimiz Temmuz ayında kardeş acısı yaşayan Alişan, annesinin ölümüyle sarsılan Emine Ün'e başsağlığı diledi.

216
Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı...

"Ah nasıl bir acı yaşıyoruz"

Ün, Alişan'a "Ah nasıl bir acı yaşıyoruz" sözleriyle yanıt verdi.  

316
Annesini koronadan kaybeden Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dün de oyuncu Emine Ün'ün annesi Müzeyyen Bolverdi aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.  

416