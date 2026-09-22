Annesi ve babası tutuklanmıştı! Büşra bebek bulundu mu?
Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Pınar Erden Güneş
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AFAD, komando ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını devam ettiriyor. Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 53 personel, 8 araç, 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra köpeği görev alıyor.
KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLEN ÇADIR...
Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan başlayarak bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz bebeğe ulaşamadı.
Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.