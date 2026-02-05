Annesi Kadriye Deniz’in durumu ağırlaştı! Özcan Deniz devreye girdi
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz’in sağlık durumu kötüleşince, yaşadığı kırgınlıkları geride bırakıp hızla harekete geçti. Annesinin rahatsızlıkları nedeniyle Aydın’dan İstanbul’a getirilmesi için hiçbir masraftan kaçınmayan Özcan Deniz, özel bir hastaneye yatırılmasını sağladı ve üç kız kardeşini de bakım sürecine dahil etti.
Kanser tedavisi gören Kadriye Hanım’ın durumu son zamanlarda ağırlaşınca, devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak, annesinin durumu hakkında bilgi alan Özcan Deniz, derhal büyük bir fedakarlık yaptı. İddialara göre, ünlü sanatçı, annesinin bakım masrafları için milyonlarca lira gönderdi. Ancak para göndermekle yetinmeyen Özcan Deniz, hemen hastaneyi arayarak annesinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Durumun kritik olduğunu öğrenen Deniz, ikinci bir şokla, annesinin yanında hiç kimsenin olmadığını öğrendi.
Bu haberle sarsılan Özcan Deniz, hemen üç kız kardeşini Aydın’a gönderdi. Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap, abilerinin talimatıyla annelerinin yanına gitmek üzere yola çıktılar. Kısa süre sonra Aydın’a ulaşan üç kız kardeş, abilerine annelerinin durumu hakkında bilgi verdi. Hızla İstanbul’a getirilen Kadriye Hanım, burada daha kapsamlı bir tedavi almak üzere özel bir hastaneye yatırıldı ve hemen ameliyata alındı.
Özcan Deniz’in "Annemin her şeyiyle ilgilenin" talimatıyla, kız kardeşler nöbetleşe hastanede kalmaya başladılar. Özcan’ın bu hamlesi, geçmişte yaşanan kırgınlıkları unutturdu ve kız kardeşleri tarafından büyük takdirle karşılandı.