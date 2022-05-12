Annesi 16 aylık Galya bebeği hastanede bırakıp kaçtı! Her yeri yanmıştı

"Kendi evlatları" gibi gördükleri Faslı bebeğe anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, beslenme ve temizlik ihtiyacını karşılıyor, onu ayaklarında sallayarak uyutuyor. Her gün dönüşümlü olarak bakımını yaptıkları bebeğin oyun arkadaşı da olan hemşireler, hem yaralarını iyileştirmek hem de ona yalnızlığını hissettirmemek için üstün çaba sarf ediyor.