Annesi 16 aylık Galya bebeği hastanede bırakıp kaçtı! Her yeri yanmıştı
İSTANBUL'da vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle tedavi için getirildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde annesinin terk ettiği 16 aylık kız bebeğe hemşireler "anne" şefkatiyle bakıyor.
İstanbul'da yaşadığı evde çıkan yangında yaralandığı tahmin edilen bebek, yaklaşık bir ay önce vücudunun yüzde 30'unda oluşan ikinci ve üçüncü derece yanıklarının tedavisi için başka bir hastaneden ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastaneye getirildiğinde yanında bir yakını olmayan Faslı bebeğe Yanık Merkezi'nde tedavi uygulanmaya başlandı.
İki gün sonra ise kendi de yaralı olan annesi hastaneye geldi. Çocuğunun yanında 2 gün kalan anne, irtibat bilgisi bırakmadan hastaneden ayrıldı. Hastanede tedavisi süren ve yakınlarından yaklaşık bir aydır haber alınamayan bebeğin terk edildiği düşünülüyor. Annesinin hastanede kaldığı süreçte "Galya" diye seslendiği ancak henüz kimlik bilgilerine ulaşılamadığı için hastane kayıtlarına ismi "Acil bebek 1" diye geçen kız çocuğuna Yanık Merkezi'nin hemşireleri bakıyor.
"Kendi evlatları" gibi gördükleri Faslı bebeğe anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, beslenme ve temizlik ihtiyacını karşılıyor, onu ayaklarında sallayarak uyutuyor. Her gün dönüşümlü olarak bakımını yaptıkları bebeğin oyun arkadaşı da olan hemşireler, hem yaralarını iyileştirmek hem de ona yalnızlığını hissettirmemek için üstün çaba sarf ediyor.
"Servisin maskotu oldu"
Bebeğin öyküsünü ve tedavi sürecini anlatan Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, hastanede tedavi altına alınmasından iki gün sonra annesinin de hastaneye geldiğini ve vücudunda oluşan hafif yanıkların tedavisinin ardından buradan ayrıldığını söyledi. Daha sonra anneyle bağlantılarının kesildiğini ve bebeğe yaklaşık bir aydır hemşirelerin annelik yaptığını dile getiren Turan, ailesinin irtibat bilgilerine ilişkin malumatları bulunmadığını belirtti.