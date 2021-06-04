'Annemi sevemedim asla!' Mehmet Ali Erbil 40'a katıldı ağlayarak itiraf etti
Mehmet Ali Erbil, Jülide Ateş'in 40 programına katıldı. Erbil, gözyaşları içinde annesini neden sevmediğini anlattı.
Mehmet Ali Erbil, yaklaşık iki sene önce evinin banyosunda düşünce kaçış sendromu hastalığı da nüksetmişti. Uzun bir süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Erbil, şimdilerde yeniden sağlığına kavuştu. Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Mali, Jülide Ateş'in 40 programına katıldı.
Mehmet Ali Erbil, 40 programında çocukluk yıllarını anlatırken izleyenleri duygulandırdı. Çocukluğunda yaşadığı zor dönemleri anlatan Erbil, annesini sevemediğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Jülide Ateş'in, "Anne ve babanıza hala öfkeli misiniz?" sorusu karşısında yaşadıklarını ilk defa anlatan Erbil şu ifadeleri kullandı:
"14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi. Annem de çaresiz kaldı, çok sevdiği için saygı duyuyorum, bize sahip çıkamadı.''
''Film gibi, üvey annem de abimi istemedi. Dediler ki bunlara bir yatılı okul bulalım, en yakını baba sanatçı ya, konservatuar olur. İkimizi de konservatuar sınavlarına soktular, ben 14 abim 17 yaşındaydı.''