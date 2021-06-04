'Annemi sevemedim asla!' Mehmet Ali Erbil 40'a katıldı ağlayarak itiraf etti

Jülide Ateş'in, "Anne ve babanıza hala öfkeli misiniz?" sorusu karşısında yaşadıklarını ilk defa anlatan Erbil şu ifadeleri kullandı:

"14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi. Annem de çaresiz kaldı, çok sevdiği için saygı duyuyorum, bize sahip çıkamadı.''