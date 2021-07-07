'Annem inanmadı' deyip babasının tacizi anlattı: Gözümün önünde... ! Aşk Mantık İntikam yıldızı Melisa Döngel olayı
Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam dizileriyle ekrana gelen Melisa Döngel'in yaşadığı iğrenç olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.
"Aşk Mantık İntikam” dizisiyle ekrana gelen 21 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel'in geçtiğimiz günlerde öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Genç oyuncunun yaşadıkları sosyal medyada gündem olurken iğrenç olayla ilgili detaylar, Yargıtay’da bekleyen dava dosyasında ortaya çıktı.
Dosyadaki detaylara göre, Melisa Döngel babasının cinsel istismarına henüz çocuk yaşta, lise 1’nci sınıfta okurken maruz kaldı.
Oyuncu, başından geçenleri ilk olarak Ukrayna kökenli annesi N.D.’ye anlattı.
Yaşananları duyan anne N.D. kızına inanmadı, şikâyetçi olmamasını istedi.