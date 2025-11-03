'Annem ben öldürdüm, pişmanım' yazmıştı! Güllü'nün kızından yeni paylaşım
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Annesini öldürdü" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Çeşitli iddialar devam ederken, Tuğyan Ülkem Gülter'den yeni bir paylaşım geldi.
Yalova'da evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili çeşitli iddialar gündem olmaya devam ediyor.
Güllü'nün eski patronu savcılığa giderek ünlü ismin kızının annesini öldürdüğü iddia etmiş ve şikayette bulunmuştu. Tuğyan Ülkem Gülter, sessizliğini korurken, son paylaşımıyla dikkat çekti.
HAKKINDAKİ İDDİALAR SONRASI TUĞYAN GÜLTER'DEN YENİ PAYLAŞIM
Tuğyan Ülkem Gülter sosyal medya sayfasından; "Gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuyum" ifadelerini kullandı. Gülter hakkında, 'annesini öldürdü' iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.
GÜLLÜ'NÜN ESKİ PATRONU "ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ" İDDİALARIYLA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün eski patronu suç duyurusunda bulunarak ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti. Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger kan donduran açıklamalarda bulundu.