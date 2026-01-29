Annelik arası vermişti! Pınar Deniz yeniden ekranlara mı geliyor?

“Organize İşler”in dizi uyarlaması, büyük bir merakla bekleniyor. Tatlıtuğ’un, yapımcı Mehmet Bozdağ ile anlaşarak projenin detaylarını şekillendirdiği öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, dizinin dijital bir platformda yayınlanması planlanıyor. Tatlıtuğ’un projeden bölüm başına 4 milyon TL kazanacağı kulislerde konuşuluyor.