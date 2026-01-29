Annelik arası vermişti! Pınar Deniz yeniden ekranlara mı geliyor?
Taze anne Pınar Deniz bir süredir dizi projelerinden uzak kalmıştı. Özel hayatı ve bebeği ile paylaşımları ile gündem olan Deniz son olarak izleyiciyi mutlu edecek bir gelişmeyle gündem oldu. İşte yeni projesi...
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu, uzun süredir beklenen "Organize İşler" serisinin dizi uyarlaması için anlaşma sağladı ve projeye dahil oldu.
Tatlıtuğ'un yeni dizisinde partneri olarak, bir süredir projelerde yer almayan Pınar Deniz'e teklif götürüldü.
“Organize İşler”in dizi uyarlaması, büyük bir merakla bekleniyor. Tatlıtuğ’un, yapımcı Mehmet Bozdağ ile anlaşarak projenin detaylarını şekillendirdiği öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, dizinin dijital bir platformda yayınlanması planlanıyor. Tatlıtuğ’un projeden bölüm başına 4 milyon TL kazanacağı kulislerde konuşuluyor.
Ancak en çok merak edilen konu, dizinin kadın başrol oyuncusuydu. Yapımcılar, Tatlıtuğ’un partneri olarak Pınar Deniz’e teklif sundu. Deniz, geçtiğimiz yıl Yargı dizisinde 'Ceylin' karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştı.