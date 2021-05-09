Annelerini örnek alıp hayatlarını değiştirdiler! Şevval Sam Çağla Irmak Deren Talu...
Başarılı oyuncular Bergüzar Koral, Çağla Irmak, Şevval Sam, Deren Talu, Yasmin Erbil ve diğer ünlü isimler annelerinin yolundan giderek kariyerlerini şekillendirdi.
Bergüzar Korel ve annesi Hülya Darcan
Bergüzar Korel, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezunu olan Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı.
Bergüzar Korel, aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyunculuk yaptı. Şimdilerde Halit Ergenç ile evli olan ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda etmek zorunda kaldı.
Bergüzar Korel, aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyunculuk yaptı. Şimdilerde Halit Ergenç ile evli olan ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda etmek zorunda kaldı.
"Binbir Gece", "Vatanım Sensin" ve "Karadayı" gibi birçok projede rol alan Korel, konuyla ilgili "Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık. Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil..." demişti.
Şevval Sam ve annesi Leman Sam
Şarkıcı, 1973 yılında Leman Sam ve Selim Sam'ın birlikteliğinden dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, ardından İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünü bitirdi. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde tamamlayan Şevval Sam, ailenin sanatçı üyeleri arasında yer alıyor. Annesinin izinden giden Sam, 2006'da yayınladığı "Sek" albümüyle müzik kariyerine ilk adımı attı.