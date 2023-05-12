Annelerin en zor anları: Acı olay sonrası keşif yapıldı! Feryatlar yürekleri dağladı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir yaya ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasına ilişkin bugün olay yeri keşfi yapıldı. Olay yerine gelen aileler, midibüsün devrildiği yerde oturarak gözyaşı döktü. Kızı Esma Nur'u feci kazada kaybeden anne ise "Kimseye hakkımı helal etmeyeceğim. Ellerim yarım kaldı. Ellerine kurban olurum kuzum" diyerek ağıt yaktıktan sonra baygınlık geçirdi.
Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıok Caddesinde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü önce Birsen Giriş (51) isimli yayaya çarpıp ardından takla atarak dere yatağına uçmuştu.
Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı yaya yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede servisin çarptığı Birsen Giriş'in yanı sıra öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Şoförün kanında 3 çeşit uyuşturucu madde çıkmıştı
Sürücü Mehmet Ö., hastanede yapılan tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve sürücü Mehmet Ö.'nün öğrenci servisi kullanabilmesi için belgelerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştı.
Sanığın kanında ise metamfetamin, amfetamin isimli uyuşturucu maddelere ve narkotik benzeri bir ağrı kesici olan tramadol isimli maddeye rastlanmıştı. Mahkeme için oluşturulan heyet tarafından, uyarıcı madde etkisi altındaki sürücü Mehmet Ö.'nün emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği kanaatine varılmıştı. Öte yandan, kazaya karışan midibüsün ikiz plaka olduğu tespit edilmişti.