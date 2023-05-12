Annelerin en zor anları: Acı olay sonrası keşif yapıldı! Feryatlar yürekleri dağladı

Sanığın kanında ise metamfetamin, amfetamin isimli uyuşturucu maddelere ve narkotik benzeri bir ağrı kesici olan tramadol isimli maddeye rastlanmıştı. Mahkeme için oluşturulan heyet tarafından, uyarıcı madde etkisi altındaki sürücü Mehmet Ö.'nün emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği kanaatine varılmıştı. Öte yandan, kazaya karışan midibüsün ikiz plaka olduğu tespit edilmişti.