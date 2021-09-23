Anneannesi öldü üvey dedesiyle evlendi! İğrenç olaylar ifşa oldu: En kötü ruhlu şey

Görülmemiş olaylar: Geçmiş sezonlardan hapse girmiş olan 'ev kadınları' bile var. Ancak The Real Housewives Of Salt Lake City'nin bu yıl yayımlanacak sezonu daha önce görülmemiş olaylara sahne olacak. Zira programın starlarından Mary Cosby, büyükannesinin kilisesini bir tarikata dönüştürdüğüne dair suçlamalarla karşı karşıya.