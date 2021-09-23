Anneannesi öldü üvey dedesiyle evlendi! İğrenç olaylar ifşa oldu: En kötü ruhlu şey
Televizyonun en çok izlenen programlarından The Real Housewives'ın ünlü isimlerinden Mary Cosby hakkında ortaya atılan iddialar duyanların dudağını uçuklattı.
ABD'de bir Televizyon kanalında yayınlanan ve dijital platformlar sayesinde Türkiye'deki izleyicilerin de takip etme şansını yakaladığı 'The Real Housewives' (Gerçek Ev Kadınları), ülkenin çeşitli şehirlerinde yaşayan birtakım zengin kadınların günlük hayatlarına ve birbirleriyle olan ilişkilerine odaklanan bir reality show.
Programın geçtiği yer ister Beverly Hills olsun ister New York, format hep aynı. 5-6 yakın arkadaştan oluşan kadın grubu birbirlerinin arkasından dedikodu yapıyor, incir çekirdeğini doldurmayacak konulardan kavgalar çıkıyor, masalar devriliyor bardaklar çatallar havalarda uçuyor.
Suçlu kadınlar: Program popüler oldukça, kadınların geçmişte işledikleri suçlar da son dönemde gündeme gelmeye başladı. Program sayesinde tanınmış birçok isim hakkında, kara para aklama, zimmete para geçirme gibi suçlardan soruşturmalar yürütülüyor.
Görülmemiş olaylar: Geçmiş sezonlardan hapse girmiş olan 'ev kadınları' bile var. Ancak The Real Housewives Of Salt Lake City'nin bu yıl yayımlanacak sezonu daha önce görülmemiş olaylara sahne olacak. Zira programın starlarından Mary Cosby, büyükannesinin kilisesini bir tarikata dönüştürdüğüne dair suçlamalarla karşı karşıya.