Anne ve Babasını siyanürle zehirlemişti! Cani evlattan akılalmaz ifadeler
İZMİR Bayraklı'da "şerbet" diye içirdiği siyanürle anne ve babasını öldüren üniversite öğrencisi ile zorla içirmeye çalıştığı kardeşi Emir Can Kalkan'ın ifadeleri ortaya çıktı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kalkan'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde, anne ve babasını nasıl öldürdüğü ve siyanürü nasıl temin ettiğine ilişkin itiraflar yer aldı.
Yaklaşık 2 yıl önce duygusal birliktelik yaşadığı kız arkadaşından ayrıldığını anlatan 21 yaşındaki Kalkan, şunları kaydetti:
"Bir süre internet üzerinden ticaret yaptım. Kız arkadaşımdan ayrıldıktan bir hafta sonra üniversitenin laboratuvarında sadece benim görebildiğim bir şahısla tanıştım. Bu şahıs sanki beynimin içine girdi.
Kırmızı gözlü, siyah pelerinli ve mekanik sesli bir şahıstı. İsmini sorduğumda bana 'isim yok' diyordu. Bu şahıs sadece laboratuvarda ve uyuduğumda geliyordu. Bana sürekli 'gel beraber deney yapalım, beni baban gönderdi' diyordu.
'Seninle uyku deneyi yapacağız' diyordu. Daha sonraki süreçte bu gizemli kişi benden siyanür bulmamı istedi. Siyanür bulmak için sıkça uğradığım Karşıyaka'daki bir kahvehanede daha önce uyuşturucu temin ettiğim kişiden 1 kilogram siyanürü 220 lira karşılığında satın aldım."
Mahmut Can Kalkan, siyanürü alıp akşama doğru eve gittiğinde siyah pelerinli şahsı babasıyla evin terasında gördüğünü anlattı.
Terasta babasıyla bir müddet ders çalıştıklarını söyleyen Kalkan, şöyle devam etti:
"Babam bana, 'Hep beraber uyuyacağız, sen hazırla getir ama küçük kardeşine içirme o korkar.' dedikten sonra aşağı indi. Siyanürü 3 ayrı bardağa ikişer çay kaşığı koyarak karıştırdım. Yapmış olduğum karışımı babamların olduğu odaya götürdüm. Burada masaya bıraktım. Karışımı önce annem ve kardeşim Emir Can içti.
Onlar içerken babam bir müddet seyretti ve ardından o da içti. Ben bu esnada küçük kardeşimi 'korkmasın' diye tuvalete götürdüm. Kardeşimle tuvalette olduğum sırada annem ve babam, 'Sen ne yaptın' diye bağırmaya başladı.