Anne ve babasını rehin aldı! İntihar girişiminde bulundu

Olay, saat 07.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu Ö. henüz bilinmeyen nedenle babası M.Ö. ve annesi F.Ö. ile tartıştı.