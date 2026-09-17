Anne ve babası tutuklandı! 11 aylık Büşra bebek bulundu mu?

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 93 personel, 10 araç, 2 iz takip köpeği görev alıyor.

Ekipler, henüz kayıp bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı. Öte yandan bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.