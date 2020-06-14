Anne olmak isteyen Selin Ciğerci 5 milyon TL'yi peşin verdi! Olay açıklama

Selin Ciğerci, 5 milyon TL ödeyerek aldığı aracı, peşin olarak ödediğini söyleyerek ağızları açık bıraktı.

Son olarak anne olmak istediğini söyleyerek bunun için adım atan Selin Ciğerci, Rolls-Royce bir araç satın aldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yeni aracıyla ilk kez görüntülendi.

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City's Nişantaşı valeden aracını teslim alan Ciğerci, vale çalışanlarına yüklü miktarda bahşiş verdi. 

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Aylık kazancının 600 bin TL olduğunu açıklayan ünlü fenomen, daha öncede Lamborghini Huracan marka arabasıyla görüntülenmişti.

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Selin Ciğerci, 5 milyonluk Rolls Royce arabasını peşin aldığını da söyledi. Ciğerci arabasıyla görüntülenince utandı ve ne yapacağını bilemedi. 

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