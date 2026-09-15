Anne olmak için gün sayıyor! Melike Şahin'in karnı burnunda son hali sosyal medyayı salladı

Güçlü yorumu ve büyüleyici sahne performanslarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melike Şahin, her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak tutmayı seçse de bu kuralını hamilelik sevinci için bozdu.

İşte Melike Şahin'in son hali...