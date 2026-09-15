Anne olmak için gün sayıyor! Melike Şahin'in karnı burnunda son hali sosyal medyayı salladı
Mutluluğunu geçtiğimiz bahar ayında hayranlarıyla paylaşan sevilen şarkıcı Melike Şahin, bebek heyecanını gözler önüne serdiği karnı burnunda yeni fotoğraflarını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu. İlk kez Nisan ayındaki İstanbul konserinde hamile olduğunu sahneden duyuran başarılı sanatçının son paylaşımları kısa sürede binlerce etkileşim alarak büyük ilgi gördü.
Güçlü yorumu ve büyüleyici sahne performanslarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melike Şahin, her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak tutmayı seçse de bu kuralını hamilelik sevinci için bozdu.
İşte Melike Şahin'in son hali...
HAMİLELİĞİNİ SAHNEDEN DUYURMUŞTU
“Tutuşmuş Beraber”, “Ortak” ve “Pusulam Rüzgar” gibi şarkılarla büyük ilgi gören Melike Şahin, duygusal tarzı ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında ayrı bir yer edindi. Şahin, 2023 yılının Mayıs ayında iş insanı Sedat Arpalık ile sade bir törenle evlenmişti.
Ünlü şarkıcı, 28 Nisan 2026’da verdiği İstanbul konserinde ise hamile olduğunu ilk kez sahneden açıklayarak hayranlarına sürpriz yapmıştı.
DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYOR
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Melike Şahin, hamilelik sürecinden yeni karelerini sosyal medya hesabında yayımladı.
Karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Şahin’in son hali kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni aldı.