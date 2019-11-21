Anne olan Tülin Şahin kızıyla pozlarını paylaştı fiziği herkesin dikkatini çekti
İş insanı Pedro de Noronha ile evli olan Tülin Şahin, geçtiğimiz ay dünyaya gelen kızı Siena Leyla ile fotoğraflarını paylaştı, fiziği dikkat çekti.
Geçtiğimiz nisan ayında hayatını Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile birleştirmesinin ardından hamileliğini açıklayan Tülin Şahin, geçtiğimiz ay anne olmanın heyecanını yaşamış ve kızı Siena Leyla'yı kucağına ilk kez almıştı.
Tülin Şahin ve Pedro de Noronha'nın kızları Siena Leyla, İstanbul'da 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gelmişti. Kızının doğumunun ardından kızını gizlemeyerek sosyal medyada paylaşım yapan Şahin, yeni fotoğraflarıyla da dikkatleri üzerine çekti.
38 yaşındaki başarılı modelin hamileliği boyunca kaç kilo aldığı ve fiziği merak konusu olmuştu. Şahin'in doğumun ardından da paylaştığı fotoğraflarda fiziği herkesin dikkatini çekti.
Tülin Şahin'in doğumun ardından dahi fit olan vücudu içi takipçileri soru yağmuruna tuttu, ''Doğumdan sonra nasıl besleniyorsunuz böyle fit duruyorsunuz maşallah'' gibi birçok yorum yapıldı.