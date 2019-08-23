'Anne lütfen ölme' feryatları! Ünlü isimler kan donduran cinayete sessiz kalmadı

"Anne lütfen ölme" feryadı

Gündeme oturan son görüntüsünde Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" derken minik kızının da "Anne lütfen ölme" diye feryat ettiği görülüyor. Ünlü isimlerin izledikleri bu kan donduran cinayet görüntüleri sonrası gösterdikleri tepkiler şöyle: