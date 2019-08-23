'Anne lütfen ölme' feryatları! Ünlü isimler kan donduran cinayete sessiz kalmadı
İnternet Haber
Şarkıcı Haluk Levent, oyuncu Celil Nalçakan ile sosyal medya fenomenleri, eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut olayına sessiz kalmadı.
Kırıkkale'de eski eşi 43 yaşındaki Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada olay yarattı. Birçok ünlü isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter hesaplarından tepki gösterdi.
17
"Anne lütfen ölme" feryadı
Gündeme oturan son görüntüsünde Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" derken minik kızının da "Anne lütfen ölme" diye feryat ettiği görülüyor. Ünlü isimlerin izledikleri bu kan donduran cinayet görüntüleri sonrası gösterdikleri tepkiler şöyle:
27
37
47