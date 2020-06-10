MEDYA

Anne kız yürek dağladı Esra Erol hüngür hüngür ağladı

Esra Erol, ATV canlı yayınında 2 yıldır evden ayrı olan Meryem ile annesi Nesibe hanımı buluşturdu. Anne Nesibe hanım, kızı kaçınca şoka girmiş ve konuşamaz olmuştu. Annenin yayındaki konuşması yürek yaktı. 

Meryem 4 abisinin uyguladığı baskıdan bunalınca 18 yaşına girer girmez evini terk edip izini kaybettirdi. Kızına çok düşkün olan Nesibe hanım, o gidince şoka girdi ve konuşamaz oldu. Kendini idare etmekte güçlük çeken ve konuşmayan Nesibe hanım, sadece 'Meryem'in adını duyunca tepki veriyordu. 

Baba Nezir bey kızını bulmak için Esra Erol'a çıktı. Stüdyoya gelen Meryem, annesi için evine dönme kararı aldı. Genç kızın sesini duyan annenin hali Esra Erol'u canlı yayında hüngür hüngür ağlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna’da karantinayı ihlal eden Devlet Başkanı Zelenskiy’e para cezası
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan ikinci dalga uyarısı: Tablo çok daha ağır olur
Milli Eğitim Bakanlığı karne kararını açıkladı! Sınıf geçme de var
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Profesör online sınavda porno izledi! Atılım Üniversitesi'nde skandal!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da iki kardeş arabada vuruldu
Bodrum’da film gibi olay! Boş araziye bakın ne boşalttılar
Hazan Hatun tarihte var mı Kuruluş Osman Hazan Hatun kimdir?
Hayranları şokta! Demet Evgar bu hale geldi!
Mantar toplamaya gitti ayı sürüsü ile karşılaştı
Konur Alp kimdir Kuruluş Osman Konur Alp'in kardeşi tarihte kimdir?
Usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı
Balgay kimdir Kuruluş Osman'daki Moğol komutanı Balgay tarihteki yeri