"Anne katili mi?" tartışması büyüyor! Güllü'den kızı Tuğyan'a şok sözler: "Gelirsen KADES'e basarım!"
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.Annesine yönelik yazışmaları ortaya çıkan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bir kez daha savcılığa çağrılıp ifade verdi.Öte yandan ünlü sanatçının daha önce oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü iddia edilmişti.
Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürerken kızının attığı mesajlar ortaya çıkmıştı. Bu mesajlar sonrası çeşitli iddialar ortaya atıldı. Soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bir kez daha savcılığa çağrılıp ifade verdi.
"KADES'e basarım"
Sabah'ın özel haberine göre Gülter, "Annemle kavga ettiğimiz dönem duygusal bir anımda o mesajları dertleşme maksadıyla atmıştım" dedi. Gülter ifadesinde "Annem kavgalı olduğumuz bir gün beni aradı. Alkolün etkisiyle 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' dedi. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik" dedi.
HUSUMETİMİZ YOKTU
Güllü'nün ölümün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olayın yaşandığı gece evde olan Sultan Nur Ulu savcılığa çağrılarak yeniden ifade verdi.
Güllü'nün kızı şunları anlattı: "Annemle herhangi bir husumetim yok. Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Ama hep aynı evde yaşamaya devam ettik. Bu duruma çevremiz de şahittir."
"Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ederdik. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de ne konuştuğunu bilmezdi. İncitici veya tehdit içeren sözler söyleyince ben de sinirlenirdim. 'Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim' tarzı mesajları bir arkadaşıma duygusal anımda dertleşmek maksadıyla attım.