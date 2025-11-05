"Anne katili mi?" tartışması büyüyor! Güllü'den kızı Tuğyan'a şok sözler: "Gelirsen KADES'e basarım!"

HUSUMETİMİZ YOKTU

Güllü'nün ölümün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olayın yaşandığı gece evde olan Sultan Nur Ulu savcılığa çağrılarak yeniden ifade verdi.

Güllü'nün kızı şunları anlattı: "Annemle herhangi bir husumetim yok. Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Ama hep aynı evde yaşamaya devam ettik. Bu duruma çevremiz de şahittir."