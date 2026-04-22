Anne Hathaway Müslüman mı oluyor? Oscar’lı yıldızın "İnşallah" çıkışı...
Anne Hathaway’in bir röportaj sırasında içtenlikle "İnşallah" demesi, dijital dünyada yeri yerinden oynattı. Hollywood’un en prestijli ödüllerine sahip olan yıldızın bu kelimeyi telaffuz etmesi, doğal olarak "Acaba din mi değiştiriyor?" sorularını peşinden getirdi.
"Şeytan Marka Giyer" serisinin devam filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan 43 yaşındaki Anne Hathaway, bu kez moda dünyasından değil, kullandığı bir ifadeyle manşetlerde. People dergisine konuşan ünlü aktrisin, gelecek planlarını anlatırken "İnşallah" demesi, Hollywood ile Doğu kültürü arasında zarif bir köprü kurdu. Hayranları bu çıkışı hem şaşkınlık hem de büyük bir sempatiyle karşıladı.
Yaş alma üzerine konuşan Hathaway, “Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. İnşallah.” sözleriyle dikkat çekti. Bu ifade kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi. Ünlü oyuncu aynı zamanda People dergisi tarafından 2026 yılının dünyanın en güzel kadını seçildi.
"ANNE HATHAWAY MÜSLÜMAN MI?" TARTIŞMASI BAŞLADI
Hathaway’in bu ifadeyi kullanması, sosyal medyada oyuncunun Müslüman olup olmadığına dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak oyuncu herhangi bir dine bağlı olmadığını belirtiyor.
Hathaway, Katolik olarak yetiştirildiğini, bir dönem Episkopal Kilisesi’ne de katıldığını ve eşi Adam Shulman’ın Yahudi inancına ait bazı kültürel etkinliklere katıldığını daha önce açıklamıştı.
Bugün ise kendisini “dindar değil, spiritüel” olarak tanımlıyor. Daha önce verdiği bir röportajda dini kimliğiyle ilgili olarak “hiçbir şey” ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Oyuncunun “İnşallah” dediği an, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar esprili yorumlar yaparken, bazıları da bu kullanımın kültürel bir yakınlık göstergesi olduğunu savundu.
İNŞALLAH DİYEN İLK ÜNLÜ İSİM DEĞİL
Hathaway, “İnşallah” ifadesini kullanan ilk Amerikalı ünlü değil. Daha önce Drake, 2018 tarihli bir şarkısında bu kelimeye yer vermişti.
Ayrıca eski ABD Başkanı Joe Biden da 2020 yılında başkanlık tartışmaları sırasında bu ifadeyi kullanmıştı.