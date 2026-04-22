Anne Hathaway Müslüman mı oluyor? Oscar’lı yıldızın "İnşallah" çıkışı...

"ANNE HATHAWAY MÜSLÜMAN MI?" TARTIŞMASI BAŞLADI

Hathaway’in bu ifadeyi kullanması, sosyal medyada oyuncunun Müslüman olup olmadığına dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak oyuncu herhangi bir dine bağlı olmadığını belirtiyor.

Hathaway, Katolik olarak yetiştirildiğini, bir dönem Episkopal Kilisesi’ne de katıldığını ve eşi Adam Shulman’ın Yahudi inancına ait bazı kültürel etkinliklere katıldığını daha önce açıklamıştı.

Bugün ise kendisini “dindar değil, spiritüel” olarak tanımlıyor. Daha önce verdiği bir röportajda dini kimliğiyle ilgili olarak “hiçbir şey” ifadelerini kullanmıştı.