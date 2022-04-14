Anne değil seri evlat katili! Kızını zehirleyip gülerken fotoğraf çekilmiş! Son işinde ifşa oldu
YUNANİSTAN seri evlat katili annenin yaptıklarıyla sarsıldı. 33 yaşındaki Roula Pispirigo 9 yaşındaki engelli kızını öldürdüğü iddiası ile hakim karşısına çıkarıldı. Cani annenin kızını öldürmeden önce poz verdiği anlar ise ülkede infial yarattı. Cani annenin daha önce de 3 yaşında ve 6 aylık iki kızını daha öldürdüğü ortaya çıktı...
Yunanistan, son üç yılda üç kızı ölen anneyi konuşuyor...Yunanistan’da, son 3 yılda üç kızını kaybeden Roula Pispirigou şüpheleri üzerine çekince kan donduran bir seri katil olduğu ortaya çıktı. Pispirigou'nun 9 yaşındaki engelli kızına öldürücü derecede zehir verdiği belirlendi. Cani kadının daha önce hayatını kaybeden 3 yaşında ve 6 aylık iki kızını da öldürdüğü iddia edildi.
Kızını öldürdüğü iddiası ile yargılanan Pispirigou ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Son 3 yılda 3 kızını kaybeden Roula Pispirigou’nun 2021 yılının nisan ayında hastaneye kaldırılan ve ocak ayında hayatını kaybeden 9 yaşındaki kızına zehir verdiği ortaya çıktı.
Cani kadının 9 yaşındaki kızına öldürücü dozda ketamin adlı uyuşturucu verdiği belirlendi. Roula Pispirigou’nun, kızına zehir vermeden önce onunla gülerek çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Skandal fotoğraf, cani annenin diğer iki kızını öldürüp öldürmediği için de soruşturma başlatılmasına neden oldu.
Yıllar sonra mezarları açıldı
Adli Tıp Birliği Başkanı Grigoris Leon ülke basına verdiği demeçte diğer iki çocuğun mezarının açıldığı ve ilk bulguların cinayete işaret ettiği bilgisine yer verdi.