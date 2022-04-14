Anne değil seri evlat katili! Kızını zehirleyip gülerken fotoğraf çekilmiş! Son işinde ifşa oldu

Yunanistan, son üç yılda üç kızı ölen anneyi konuşuyor...Yunanistan’da, son 3 yılda üç kızını kaybeden Roula Pispirigou şüpheleri üzerine çekince kan donduran bir seri katil olduğu ortaya çıktı. Pispirigou'nun 9 yaşındaki engelli kızına öldürücü derecede zehir verdiği belirlendi. Cani kadının daha önce hayatını kaybeden 3 yaşında ve 6 aylık iki kızını da öldürdüğü iddia edildi.