Anne, dedektif gibi iz sürüp 14 yaşındaki kıza taciz eden sapığı yakalattı! Sapık komşuları çıktı

Olay, geçtiğimiz 16 Şubat'ta Menderes ilçesinde yaşandı. Sevilay B., 14 yaşındaki kızı Z.B.'nin son dönemdeki hal ve hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra kızının sosyal medya üzerinden iki ay boyunca bir tacizci tarafından rahatsız edildiğini öğrendi. Z.B. kendisini rahatsız eden tacizciyi engellemesine karşın, şüpheli yeni hesaplar açıp taciz etmeyi sürdürdü.