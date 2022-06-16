Anne ben de namaz kılayım dedi 2 gündür kayıptı! Elif Akıllı'nın cesedi bakın nerede bulundu

ÇORUM Osmancık ilçesinde yaşayan ve iki gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Elif Akıllı'dan kötü haberler geldi. AFAD ve jandarmanın bulmak için seferber olduğu kızın bugün cesedine ulaşıldı. Genç kız en son annesiyle birlikte namaz kılmak istemiş sonrasında kayıplara karışmıştı. Elif Akıllı'nın son anları da güvenlik kamerasına takıldı.