Anne aşığıyla çocuğuna işkence etti! Matkapla deldi ölsün diye Van gölüne attı

Eli matkapla delindiği iddia edilen çocuğun vücudu ise ısırılarak tahrip edildi. Ayrıca çocuğun, annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından Van Gölü’ne atıldığı da iddia edildi. İddiaya göre, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde esnaflık yapan Emrah Asan (40), yaklaşık 5 yıl önce eşi Ayla K.’dan boşandı. İddiaya göre, Van'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Ayla K., 1 ay önce 7 yaşındaki çocukları Ömer Yusuf Asan’ı kendi annesiyle birlikte Van’a kaçırdı.