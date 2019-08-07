Anne aşığıyla çocuğuna işkence etti! Matkapla deldi ölsün diye Van gölüne attı
VAN'dan gelen çocuğa işkence haberi tüyleri diken diken etti, Samsun'da babasıyla yaşayan çocuğunu kaçıran anne aşığıyla bir olup yaptıklarıyla kan dondurdu.
Eli matkapla delindiği iddia edilen çocuğun vücudu ise ısırılarak tahrip edildi. Ayrıca çocuğun, annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından Van Gölü’ne atıldığı da iddia edildi. İddiaya göre, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde esnaflık yapan Emrah Asan (40), yaklaşık 5 yıl önce eşi Ayla K.’dan boşandı. İddiaya göre, Van'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Ayla K., 1 ay önce 7 yaşındaki çocukları Ömer Yusuf Asan’ı kendi annesiyle birlikte Van’a kaçırdı.
Küçük Ömer, Van’a gittikten birkaç gün sonra “babama gideceğim” deyince annesi Ayla K. ve annesinin birlikte yaşadığı İnan K. tarafından işkencelere maruz kaldı. Annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından eli matkapla delinmeye çalışılan küçük çocuk daha sonra uykusundan uyandırılıp vücudunun çoğu yeri ısırılarak tahrip edildi.
En sonra nokta olarak anne ve birlikte yaşadığı adam tarafından ölmesi için Van Gölü’ne atıldığı ileri sürülen 7 yaşındaki çocuk yüzme bilmesi sayesinde hayatta kaldı.
Çocuğun durumunu gören bir başka aile ise çocuğun yanına gidip babasının numarasını istedi. Durumu öğrenen baba Emrah Asan, Van’a gidip çocuğunu annesinin yanından aldı.