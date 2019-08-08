Anlaşma sonrası Türk yolcu ilk oldu! Vizesiz girince Ruslar da şaşırdı

Ruken Kolçak Gümüştekin, girişte hiç bir problem yaşamadığını sadece Rus gümrük muhafaza görevlilerin biraz şaşırdıklarını belirterek, "Birbirine sordular. Beni biraz beklettiler. Onlar da henüz konuya tam olarak adapte olamamışlardı. Haberleri yok fazla. Çok guzel bir duygu" dedi.