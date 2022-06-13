Ankara'yı karıştıran fotoğraf! İçişleri Bakanı Soylu çizmeleriyle Mansur Yavaş takım elbisesiyle...
ANKARA iki gündür sağanak yağış ve sel baskınlarıyla boğuşuyor. 2 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve işyerini su bastı. Ankara'da büyükşehir belediyesinin yetersiz çalışmaları vatandaşı çileden çıkarırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABB'ye ziyaretinden yansıyan bir fotoğraf sosyal medyada TT listesine girdi...
ANKARA iki gündür sel felaketiyle boğuşurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk gün Eskişehir'de olduğu ortaya çıktı. Dün akşam selin vurduğu Akyurt'tan yansıyan bir fotoğraf karesi ise sosyal medyada TT listesinin zirvesine çıktı.
Ankara'da birkaç gündür etkisini gösteren, can ve mal kayıplarına yol açan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte birçok yetkili kurum alarm durumuna geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yağmuruluğunu ve çizmelerini giyip sokağa çıktı, çalışmaları yerinde koordine etti.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir'den Ankara'ya döndükten sonra yaşananları makamından takip etti.