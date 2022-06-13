Ankara'yı karıştıran fotoğraf! İçişleri Bakanı Soylu çizmeleriyle Mansur Yavaş takım elbesisiyle...

ANKARA iki gündür sel felaketiyle boğuşurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk gün Eskişehir'de olduğu ortaya çıktı. Dün akşam selin vurduğu Akyurt'tan yansıyan bir fotoğraf karesi ise sosyal medyada TT listesinin zirvesine çıktı.