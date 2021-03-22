Ankara'ya dolu yağdı başkentli sığınacak yer aradı! Kar ne zaman geliyor?

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in 'sıra dışı bir meteorolojik olay' diyerek yaptığı hava tahmininin ilk aşaması gerçekleşti. Orhan Şen; dolu yağışlı, gök gürültülü yağışlı, şimşekli bir hava durumu beklendiğini söylemişti. An itibariyle Ankara'da dolu yağışı etkisini gösterdi.