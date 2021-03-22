Ankara'ya dolu yağdı başkentli sığınacak yer aradı! Kar ne zaman geliyor?
Meteoroloji uzmanları Mart karı için günler öncesinden uyardı. Uyarı listesinde yer alan Ankara'da dolu etkili olurken birçok böyle beyaz örtüyle kaplandı. Dolu geldi, kar ne zaman gelecek? İşte yanıtı.
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in 'sıra dışı bir meteorolojik olay' diyerek yaptığı hava tahmininin ilk aşaması gerçekleşti. Orhan Şen; dolu yağışlı, gök gürültülü yağışlı, şimşekli bir hava durumu beklendiğini söylemişti. An itibariyle Ankara'da dolu yağışı etkisini gösterdi.
Kente aniden bastıran dolu, hayatı felç etti. Misket büyüklüğündeki dolu tanelerine sokakta yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken otoyolda araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Dolu yağışından sonra beyaza bürünen kent, kar manzaralarını aratmadı. Peki Orhan Şen'in söylediği kar yağışı ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
Bugünlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. AKOM soğuk hava ve karla karışık yağmur için son dakika uyarısı yayınladı. Sıcaklık Sibirya soğukları ile birlikte 1 dereceye kadar inecek.