Ankara'nın göbeğinde kan donduran olay! 'Şeytana benziyorsun' deyip sokak ortasında öldürdü
ANKARA Çankaya'da arkadaşını silahla vurarak öldüren uyuşturucu bağımlısı genç, Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakaladı.
Başkent Ankara'da korkunç bir olay gerçekleşti. Çankaya'da arkadaşını silahla vurarak öldüren uyuşturucu bağımlısı genç, Dikmen'de bir benzin istasyonunu kurşunlarken gözaltına alındı. İşte dehşet veren olayın ayrıntıları...
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Ece Caddesi'nde oturan Berk Bilge Aslan ile Berkay K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Berkay K, arkadaşı Berk Bilge Aslan'ı tabancayla vurdu.
Şüpheli Berkay K, bunun üzerine olay yerinden Dikmen Caddesi istikametine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.