Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi hala sürüyor...

Ankara'nın Çankaya, Elmadağ, Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün su kesintileri yapılıyor.

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle 29 Eylül'den itibaren yaklaşık uzun süreyle su kesintilerinin uygulandığı başkentte, son haftalarda arızalar, kuraklık ve artan nüfus kaynaklı su kesintileri ve basınç düşüklüğü meydana geliyor.

Planlı ve plansız su kesintilerinin uygulandığı ilçeler günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.

ASKİ'nin duyurusuna göre, Çankaya ilçesindeki Yaşamkent Mahallesi'nin alt kotları ve Alacaatlı Mahallesi'nin üst kotları ile Yenimahalle ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin bir kısmında bugün saat 17.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.

Kahramankazan ilçesindeki İmrendi Mahallesi'nin alt kotları, Selpa Sanayi Sitesi, Dağyaka Mahallesi ve 614. Cadde'ye bağlı sokaklar, Saray Küme Evleri, Atom Caddesi, Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi ve Saraykent Sanayi Sitesi'nin cadde ve sokaklarında ise saat 19.00'a kadar su kesik olacak.

3 ilçedeki su kesintisi 21.00'e kadar devam edecek

ASKİ'nin saat 21.00'e kadar su kesintisi uygulayacağı mahalleler ise şu şekilde:

"Çankaya ilçesi: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namık Kemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa, Yukarı Öveçler ve 100. Yıl.

Sincan ilçesi: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören ve Beyobası.

Elmadağ ilçesi: Hasanoğlan Havuzbaşı, İstasyon, Muzaffer Ekşi, Bahçelievler, Şehitlik ve Fatih."

Keçiören ilçesindeki 19 Mayıs, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamilocak, Kanuni, Kavacık, Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe ve Yükseltepe mahalleleri ile Pursaklar ilçesinin genelinde de saat 23.55'e kadar su kesintisi yaşanacak.

Ankara esnafından kentteki su kesintilerine tepki

Öte yandan, Pursaklar Merkez Mahallesi'nde kadın kuaförü olan esnaf Hacı Ali Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada 1,5 aydır su sıkıntısıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Dükkanındaki su sıkıntısına karşı depo ve kovalarla önlem aldığını anlatan Beşer, su verildiği zaman tazyikin az olduğunu ve şofbeni çalıştırmadığını dile getirdi.

Beşer, suyun az da olsa geldiği saatlerde dükkanın temizlik işlerini yapmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"100 litrelik bir depo aldık. Onun içine dolduruyoruz, elektrikli ısıtıcıyla ısıtıyoruz. Müşteriye hizmet vermeye çalışıyoruz. Bazen suyumuz bitiyor, müşteri mağdur olmasın diye marketten alıyorum. Evimiz aynı şekilde. 4 gün duş almadığımız zaman oluyor. Su bulamıyorsun, 5 litrelik bidonlarla falan alıyorsun, dolduruyorsun, öyle bir üstün körü bir duş alıyorsun. Suyla ilgili çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Elimizden geldiğince dışarıdan su tedariğiyle temizliğimizi, hijyeni ön planda tutmaya çalışıyoruz. Böyle devam ederse çeşmelerin önünde kavgalar başlayacak. Çeşmelerden su alamayacaksın."

Keçiören'de esnaf Kamil Orta da su kesintileri nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Kentteki su sıkıntısının barajlardaki kayıp-kaçaktan kaynaklandığını değerlendiren Orta, "Müşteriye hizmet verirken zorlanıyoruz. Cam keserken su kullanmamız gerekiyor. 5 litrelik pet bidonu alıyoruz, makineye su dolduruyoruz. O şekilde cam kesmeye çalışıyoruz, kestiğimiz cam da bildiğiniz zehir zaten. O tozu yutuyoruz. Bizi 30 sene önceye geri döndürdüler." ifadelerini kullandı.

Orta, "Abdest almamızı bile engelliyor ve en çok sıkıntı çektiğimiz bu. Bu işe çözüm bulsunlar artık." dedi

Pursaklar'da erkek kuaförlüğü yapan Batıkan Aksu da dükkanlarında su sıkıntısı çektiklerini belirterek, "Bir, bir buçuk haftadır sularımız kesiliyor, akmıyor. Müşterilerimiz azalıyor bu yüzden. Saç yıkayamıyoruz. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.