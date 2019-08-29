Ankaralı Mansur Yavaş'tan memnun mu? Seçim sonrası ilk anketten ilginç sonuçlar

Ankete göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı çalışmalar, Ankaralılar tarafından olumlu karşılandı. Mansur Yavaş’ın yolsuzlukla mücadele ve şeffaflıkla ilgili politikalarına katılımcıların %64,1’i “destekliyorum” cevabını verirken, %22,9’u “kararsızım”, %13’ü ise “desteklemiyorum” cevabını verdi. İhalelerin canlı yayında izlenebilecek şekilde yapılmasını ise katılımcıların %71,9’u “olumlu”, 519’u “fikrim yok”, %9’u ise “olumsuz” olarak değerlendirdi.