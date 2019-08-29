Ankaralı Mansur Yavaş'tan memnun mu? Seçim sonrası ilk anketten ilginç sonuçlar
Ankara halkı büyükşehir belediye başkanlığı görevini 5 aya yakın bir süredir devam ettiren Mansur Yavaş'tan memnun mu? Bu sorunun cevabı arayan bir kamuoyu araştırma şirketi 19-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara merkez ilçeler ve beş çevre ilçede anket yaptı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde % 50,91 oranında aldığı oy ile 1'nci olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmaya hak kazanan Mansur Yavaş, mazbatasını aldığı tarihten bu tarihe kadar yaptığı icraatleri ile halkın memnuniyetini nispeten kazanmış durumda. İDESAM Araştırma Merkezi'nin 5 aylık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yaptırdığı ankette dikkat çeken sonuçlar var.
İDESAM Araştırma Merkezi’nin 3510’u kadın, 3493’ü erkek toplam 7003 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre Mansur Yavaş’ın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden Ankaralıların memnuniyet oranı %66,4 olurken, memnun olmayanların oranı %33,6’da kaldı.
Yapılan ankette “Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa Mansur Yavaş’a oy verir misiniz?” sorusuna katılımcıların %52,2 isi “evet”, %33,8’i “hayır”, %13,9’u ise “kararsızım” cevabını verdi.
Ankete göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı çalışmalar, Ankaralılar tarafından olumlu karşılandı. Mansur Yavaş’ın yolsuzlukla mücadele ve şeffaflıkla ilgili politikalarına katılımcıların %64,1’i “destekliyorum” cevabını verirken, %22,9’u “kararsızım”, %13’ü ise “desteklemiyorum” cevabını verdi. İhalelerin canlı yayında izlenebilecek şekilde yapılmasını ise katılımcıların %71,9’u “olumlu”, 519’u “fikrim yok”, %9’u ise “olumsuz” olarak değerlendirdi.