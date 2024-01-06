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Ankaragücü Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Ankaragücü Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirveden uzak kalan Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.

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Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirveden uzak kalan Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.

Ankaragücü 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

İLK 11'LER

Ankaragücü : Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali Kaan, Efkan, Morutan, Renaldo Cephas, Macheda.

Trabzonspor : Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu.

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