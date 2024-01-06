HABER / SPOR / TRABZONSPOR
Ankaragücü Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirveden uzak kalan Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.Abone ol
Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirveden uzak kalan Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.
Ankaragücü 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)
Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.
İLK 11'LER
Ankaragücü : Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali Kaan, Efkan, Morutan, Renaldo Cephas, Macheda.
Trabzonspor : Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu.