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Ankaragücü Trabzonspor maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 12'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda zor günler geçiren Ankaragücü'ne konuk olacak. Bordo mavili ekip bu maçta galip gelerek önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçına moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor, deplasmanda ligin alt sılarından kurtulmak isteyen Ankragücü'ne konuk olacak. Trabzonspor, Ankaragücü ile Süper Lig'de karşılaştığı son 12 maçın 11'inde ve son altı maçta yenilmedi. Ankaragücü, rakibini Mayıs 2010'dan bu yana mağlup edemiyor.

ANKARAGÜCÜ 0-1 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

11'Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan kullandığı frikikte top direğin yanından auta gitti.

Sarı Kart10'Pereira'ya sert bir faul yapan İlhan sarı kart gördüSarı Kart - Ilhan Parlak

7'Sol çaprazdan ceza alanına giren Sörloth kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

7'Sol çaprazdan ceza alanına giren Sörloth kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Deplasman Golü6'GOL! Sörloth attı! Trabzonspor öne geçiyor...Gol - Alexander Sörloth

5'Ankaragücü tehlikeli geldi! Faty'nin pasında ceza alanına sarkan İlhan vuruşunu yapacakken Hüseyin son anda yatarak tehlikeyi önledi.

3'Aydın'ın sağdan ortasında Orgill'e gelen topu son anda Campi kesti.
Maç Başladı1'Maç başladı! İki takıma da başarılar...

İŞTE 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Yalçın, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, Aydın, İlhan, Faty, Orgill

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırladığı son 10 maçın birini kazanabildi ve sadece kazandığı maçta kalesini gole kapatabildi. Evinde oynadığı son 12 maçın 10'unda yenilmeyen Ankaragücü, bundan önceki 21 maçın sadece üçünü kazanabilmişti. 1 Aralık 2018'den bu yana Süper Lig'de çıktığı her deplasman maçında gol atmayı başaran Trabzonspor, bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

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