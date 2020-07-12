Ankaragücü Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in sonuna doğru gelinirken heyecan dorukta. Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek için kazanmak zorunda. Bu hafta ligden düşme tehlikesi bulunan Ankaragücü ise mutlak kazanmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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32. haftanın hem Avrupa kupaları yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalarından birisi de Ankara'da oynanıyor. Topladığı 26 puanla ligin son sırasına demirleyen Ankaragücü ile 52 puanla haftaya 5. sırada giren Galatasaray, karşılaşıyor.

Zorlu maç öncesi iki takım da şiddetle 3 puana ihtiyaç duyarken Ankaragücü son 3 haftada kalan son şanslarını kullanmak istiyor. Sezonun şanssız takımlarından birisi olan Galatasaray'da ise hedef 7 maçlık galip gelememe serisini sonlandırarak Avrupa yolunda moral kazanmak...

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor ve mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Ankaragücü: 0 - 0 :Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Eryaman

Hakem: Atilla Karaoğlan

Saat: 18.30

Yayın: beIN SPORTS HD1

Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Tiago Pinto, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Konrad Michalak, Saba Lobjanidze, Daniel Lukasik, Oscar Scarione, Ricardo Faty, Dever Orgill

Galatasaray: Okan Koçuk, Marcelo Saracchi, Martin Linnes, Emin Bayram, Marcao, Emre Akbaba, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Adem Büyük