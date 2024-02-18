Ankaragücü - Galatasaray / Canlı yayın

Trendyol Süper Ligin 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele içinde olan sarı-kırmızılar, bu maçtan 3 puan alarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Dün yapılan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında aldığı galibiyetle ezeli rakibi zirveye çıkan Galatasaray, Eryaman Stadı'nda mutlak 3 puan için yarışıyor. Serge Aurier, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Tanguy Ndombele'nin çeşitli sebeplerle forma giyemeyeceği mücadelede Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ankaragücü 0 - 3 Galatasaray

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda 5 dakika daha oynanacak.

39'GOL! Icardi skoru 3-0 yaptı. Penaltı atışında topun başına geçen Icardi yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

38'Mertens ceza sahasında yerde kaldı. Galatasaray penaltı kazandı.

33'Sağ kanattan hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Tete, kaleci Bahadır'ı geçemedi. Top kornere gitti.

27'Icardi ceza sahasının sağından içeri çevirmek istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

22'Mertens'in kullandığı serbest vuruşta savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

21'Köhn ceza sahası sol çizgisinde yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.

14'GOL! Sanchez skoru 2-0 yaptı. Barıl Alper ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Kale önünde Davinson Sanchez'in vuruşunda top ağlara gitti.

13'GOL! Galatasaray, Kerem Demirbay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Mertens sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Kerem'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

11'Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Ali Sowe karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Ali Sowe

Korner10'Mertrens sol kanattan içeri sokulamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

6'Tete'nin ceza yayının solundan yaptğı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

5'Maçın bu dakikaları orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.

1'İlk düdük geldi ve maç Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.

Ankaragücü - Galatasaray maçı 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Saponara, Renaldo, Ali Sowe.

Galatasaray'da 5 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu çeşitli nedenlerden dolayı MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Serge Aurier, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Tanguy Ndombele müsabakada görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ankaragücü'nde eksik yok

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek. Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, maça tam takım halinde hazırlandı.

Barış Alper durdurulamıyor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

Köhn görücüye çıkabilir

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, karşılaşmada forma giyebilir. Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda başkentte sahaya çıkabilecek.

Son 9 resmi maçını kazandı

Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. Cimbom üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.

Ligde son 13 maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü. Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

104. kez karşı karşıya

İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı. G.Saray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı.

MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti. Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.